Беспечность финнов, занимающихся секс-туризмом в России, вызвала шок у исследователей

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Россия занимает третье место в мире по эпидемии ВИЧ-инфекции. Этот факт, однако, не сильно пугает финских мужчин, которые регулярно посещают соседнюю страну, в числе прочего, для занятий сексом. Более 80 процентов, согласно опросу проекта Hivpoint и университета Лапландии, считают риск заражения довольно низким.

Исследователей шокировало беспечное отношение финнов к безопасному сексу. Примерно половина опрошенных мужчин отказывается от презерватива, если внешность партнера или слова вызывают доверие. Почти треть опрошенных используют контрацептивы в России лишь время от времени, или вообще обходятся без них. Половина участников опроса никогда не проходила тест на ВИЧ.

Такое пренебрежительное отношение к безопасному сексу во время поездки в Россию, однако, не сильно отражается на статистике. По сведениям Ведомства здравоохранения и социального развития (THL), за последние пять лет зафиксирован 21 случай ВИЧ-инфекции, привезенной из России и 52 случая из Тайланда. Всего из-за границы с ВИЧ вернулись 144 человека. В самой Финляндии за этот срок выявлено 115 случаев заражения. В 56 случаях источник не определен.

— ВИЧ может годами быть бессимптомным, — напоминает координатор проекта Hivpoint Йенна Рантасуомела, — поэтому полезно регулярно проверяться, так как диагностирование болезни на ранней стадии поможет более эффективному лечению.