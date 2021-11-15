Білоруський прикордонник, який сліпив лазером польських силовиків, виявився українцем

Хакери виклали його особисті дані в Мережу.

На польсько-білоруському кордоні помітили білоруського прикордонника, який сліпив польських колег за допомогою лазера. Його особу впізнали. Ним виявився 41-річний українець — Васильєв Валерій Володимирович, уродженець селища Курилівка Харківської області. Про це повідомляє “Хартыя 97% “.

Зараз він живе у Гродно та служить у Гродненській прикордонній групі.

Зазначається, що цей військовослужбовець в/ч 2141 (Гроденська прикордонна група) брав участь у спецоперації Лукашенка з перекидання нелегальних мігрантів на територію Польщі та Литви під дулами автоматів білоруських прикордонників.

“Нагадаємо, мігрантів на кордоні утримують силою, б’ють, підсовують важкі наркотичні речовини дітям. Нагадаємо, що балаклави вас не врятують”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, білоруські військові вночі проти 13 листопада нищили спецтехнікою загородження на кордоні з Польщею, осліплюючи поляків лазерами та прожекторами. // Діло