Бодибилдер жестоко расправился с родителями за просьбу выгулять собаку

Итальянский бодибилдер Бенно Ноймар убил родителей, попросивших его погулять с собакой.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, работавшие учителями Питер Ноймар и Лаура Перселли пропали без вести в начале года. Через несколько недель тело женщины нашли в реке в городе Больцано со следами удушения. На мосту были обнаружены следы крови ее мужа (останки мужчины до сих пор не найдены, несмотря на непрекращающиеся поиски).

В конце января полиция арестовала их 30-летнего сына Бенно. Сперва красунчик отрицал причастность к преступлению, но в марте сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что родители попросили его выгулять собаку, но он отказался и ушел в свою комнату играть в видеоигры, а затем лег спать. Отец разбудил его и продолжил ссору, которая привела к двойному убийству. Сначала Ноймар-младший задушил отца, затем — мать, после чего сбросил их тела в реку.

«Папа обвинил меня, а я просто хотел тишины. Вот и заткнул его», — шокировал признанием убийца после ареста.

«Еще 10 лет назад у нас была крепкая, замечательная семья, — рассказала в эфире программы Storie Italiane на телеканале Rai Uno сестра Бенно Ноймара Маде. — Когда брат начал употреблять протеиновые порошки и гормоны, его темперамент начал меняться. Как врач могу сказать, что эти вещества могут вызывать изменение личности. Их нужно принимать только по рецепту, но он всегда делал себе ложные рецепты.

В течение многих лет Бенно регулярно отрицал употребление наркотиков, но я находила шприцы в ванной. Как-то во время ссоры он толкнул меня и отца, затем вышел из дома и, забрав с собой кредитные карты и ключи от машины, пропал. Мы не видели его больше года. А потом Бенно вернулся…».

Фото SplashNews.com

Степан ПАК, «ФАКТЫ»