Болгарія оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів

Співробітники посольства РФ мають 72 години, щоб залишити територію Болгарію.

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило персонами нон грата десятьох російських дипломатів.

Про повідомляє російське державне інформагентство ТАСС.

«Оголосили персонами нон грата десять дипломатів, формулювання звичне – «діяльність, несумісна з їхнім статусом». Сприймаємо це як вкрай недружній акт і залишаємо за собою право на дії у відповідь», – заявила посол Росії у Болгарії Елеонора Митрофанова.

У МЗС Болгарії уточнили, що дипломати мають 72 години, щоб залишити територію країни.

«На пропозицію компетентної влади, погоджену з прем’єр-міністром Кирилом Петковим, Болгарія оголосила сьогодні десять російських дипломатів персонами нон грата, їм дано термін о 72 годині, щоб залишити країну», – йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства. // LB.ua