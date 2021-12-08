Боясь ареста за фейковый COVID-сертификат, мужчина убил жену и троих детей, а затем покончил с собой

В Германии мужчина застрелил жену и троих собственных детей, после чего покончил с собой, также он оставил записку, в которой рассказал о боязни ареста за поддельную справку о COVID-вакцинации.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Тела супругов и троих детей 10, 8 и 4 лет обнаружили в доме в городе Кенигс-Вустерхаузен недалеко от Берлина в субботу, 4 декабря. Погибшие имели огнестрельные ранения.

По словам прокурора Гернота Бантлеона, на месте инцидента следователи обнаружили записку, оставленную подозреваемым в убийстве собственной семьи. В ней мужчина указал, что его жена имела поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

“Об этом узнал ее работодатель. Супруги боялись, что их могут арестовать и забрать детей”, — говорится в материале.

По версии следователей, мужчина убил свою жену и детей, а затем застрелился. В доме нашли пистолет. Правоохранители не обнаружили никаких признаков того, что в помещении в момент стрельбы мог находиться кто-то еще.