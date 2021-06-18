Браконьером, выложившим надпись «Чукотка 2021» трупами полутора сотен диких птиц, оказался депутат от «Единой России» Магаданской городской думы Александр Крамаренко.

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на читателей и сотрудника МВД по Чукотскому АО Евгения Смышляева.

Ранее редакция объявила награду в 100 тысяч рублей за имя человека, сфотографировавшегося в мае с надписью, составленной из множества мертвых диких гусей. В полиции косвенно подтвердили, что читатель «Новой газеты» определил человека на фото правильно, но прямо назвать его имя отказались.

Смышляев сообщил журналистам, что давать официальный комментарий от МВД ему запретили. «Мы всегда согласовываем такие решения с Москвой. Если что-то местное, простое, мы сами разбираемся. А [когда] такие громкие дела, я всегда звоню и советуюсь. Москва запретила выдавать прессе какую-либо информацию. Хотя местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана».

Крамаренко — депутат от «Единой России», владелец четырех квартир, земельного участка, 15 нежилых помещений, двух Lexus и одного Land Cruiser. Он владеет пятью фирмами в сфере оказания транспортных услуг.

Журналисты связались с ним по телефону. «Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Они же расследуют, у них и спрашивайте», — заявил он, вероятно, имея в виду полицейских. На прямой вопрос, он ли на фотографии, ответил: «Нет, не я!» и бросил трубку.

Позже еще несколько читателей из разных регионов подтвердили, что браконьер — именно Крамаренко. Один из источников передал журналистам фотографии, выложенные самим Александром Крамаренко в Telegram-канале про охоту, где он также позирует на фоне трупов птиц. На снимке гораздо лучше видно его лицо. После скандала в СМИ эти фото были удалены из соцсетей, но сохранились у нашего читателя. Зато видео, где Александру охотничья лайка подает гуся, осталось. Оно выложено 10 мая 2021 года. При этом сезон охоты на водоплавающую дичь в Чукотском АО открылся с 15 мая, отмечает издание.

У редакции также есть информация, что на борту чартерного рейса из Магадана, который приземлился в аэропорту Анадыря 26 или 27 апреля, почти за три недели до начала охотничьего сезона, могли быть и другие депутаты городской и областной думы Магадана, коллеги Крамаренко по партии «Единая Россия». Сейчас «Новая газета» проверяет эту информацию.

20 мая в соцсети попала фотография охотника на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной из трупов птиц. На фото около ста пятидесяти убитых гусей, журавлей, уток, селезней. Произошедшее взбесило местных жителей, они оставили под постами с фотографией охотника десятки разгневанных комментариев: «Опозорил Чукотку. У нашего народа, да и, думаю, у многих других, есть правило: не бери у природы больше, чем надо, а что взял — используй без остатка. Иначе природа отомстит». «Наши дети после таких будут ходить только на виртуальную охоту».