Бразилец, арестованный за погром из-за фильма про Иисуса-гея, попросил убежище в России

Гражданин Бразилии Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи, которого разыскивали по линии Интерпола за убийство и взрыв в киностудии в Рио-де-Жанейро, снимавшей фильм для Netflix об Иисусе-гее, попросил политического убежища в России. В начале ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил его арест до 3 марта 2021 года.

«Он говорит, что в Бразилии его могут убить представители гей-сообщества. Так же он считает, что его поступок следует квалифицировать как хулиганство, а не как покушение на убийство и организацию взрыва. По его словам, в России уважают чувства верующих, а в Бразилии на них всем плевать», — цитирует «Урал. МБХ медиа» адвоката Виталия Черных, который защищает Фаузи в суде. Запрос о предоставлении политического убежища направлен в УФМС по Свердловской области.

Происшествие, после которого Фаузи пустился в бега и был объявлен в международный розыск, случилось рано утром 24 декабря 2019 года. Тогда в штаб-квартиру продюсера юмористической программы Porta dos Fundo в южной части Рио-де-Жанейро бросили два «коктейля Молотова». Инцидент был связан с фильмом «Первое искушение Христа», опубликованном на платформе Netflix. Актер Грегорио Дювивье в этом фильме изобразил Иисуса Христа с намеками на его отношения с Орландо-Люцифером, роль которого сыграл Фабио Поршат.

Ответственность за теракт взяла на себя группа Commando de Insurgencia Popular Nacionalista da Familia Integralista Brasileira. 31 декабря 2019 года полиция Бразилии объявила о причастности к инциденту с Эдуардо Фаузи. По данным силовиков, он скрылся 29 декабря в России. Суд Рио-де-Жанейро предъявил ему заочное обвинение, и в январе 2020 года Интерпол включил его в списки лиц, находящихся в международном розыске. // ZNAK