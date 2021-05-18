«Будешь завещание делать»: Герой России пригрозил уничтожить автора плохого комментария

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram 17 мая пригрозил уничтожить подписчика, назвавшего его «шайтаном».

Чеченский лидер транслировал в сториз сети, тут же высвечивались комментарии пользователей. Один из них Кадырову очень сильно не понравился. Судя по звуку телефона, он сделал скриншот.

Кадыров обратился к тому, кто оставил негативный комментарий. Он пообещал найти этого человека. «Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: «Если я умру, помогите моей семье», — обратился Кадыров. Он сказал, что этому человеку будет стыдно. После этого Кадыров призвал автора комментария прислать ему в директ свои данные. «Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — добавил Кадыров.

Напомним, что ранее Кадыров высказывался за наказание интернет-пользователей, позволяющих себе в сети оскорбление чести других людей. При этом чеченский лидер утверждал, что за свои действия готов понести любое наказание. «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — отмечал Кадыров. // МК