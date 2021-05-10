Лідери “Бухарестської дев’ятки” (східноєвропейських країн-членів НАТО: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії) зустрілися в Бухаресті, аби обговорити, зокрема, питання безпеки в Україні. У зустрічі також взяли участь президент США Джо Байден та Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За підсумками зустрічі президенти уклали спільну декларацію, у якій також присвятили увагу ситуації в Україні. Текст опубліковано на сайті президента Румунії.

Так, лідери держав “Бухарестської дев’ятки” засудили агресивні дії Росії та виступили на підтримку України та інших держав, що потерпають від цієї агресії.

“НАТО стикається з різними загрозами та викликами, що походять від усіх стратегічних напрямків. Агресивні дії Росії та нарощування військ у безпосередній близькості до НАТО, включаючи нещодавню ескалацію в Чорному морі, на кордонах України та незаконно анексованому Криму, а також її агресивна гібридна діяльність продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці та протидіяти міжнародному порядку, заснованому на правилах”, — акцентують підписанти. “Ми підтверджуємо свою тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії, України та Республіки Молдова в їх міжнародно визнаних кордонах. Переслідуючи свої відповідні європейські та євроатлантичні прагнення, ці країни продовжуватимуть отримувати користь від нашої підтримки у їхніх зусиллях щодо зміцнення стійкості проти будь-якого зовнішнього втручання”, — додають президенти, наголошуючи, що готові і надалі співпрацювати з однодумцями. Також у декларації лідери “Бухарестської дев’яти” засудили диверсійні дії Росії на території країн НАТО, зокрема, в Чехії та Болгарії. Водночас президенти країн-членів НАТО наголосили, що Альянс “залишається відкритим для періодичного, цілеспрямованого та значущого діалогу та конструктивних відносин з Росією”, якщо дії РФ дозволятимуть це. Як коментують зустріч в США

Зауважимо, американська сторона не давала розлогих коментарів щодо змісту цієї зустрічі.

Зокрема, Столтенберг зауважив, що ця зустріч була чудовою і подякував президентам Польщі та Румунії Анджею Дуді та Клаусу Йоганнісу за запрошення.

Речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу після зустрічі зазначила, що під час перемовин Байден висловив підтримку “посиленню стримування та захисної позиції НАТО” та передав своє бажання “тіснішої співпраці” з союзниками з таких питань як здоров’я, безпека, зміна клімату, енергетична безпека, глобальне відновлення економіки.