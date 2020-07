Бывшие российские ГРУ-шники распространяли фейки о пандемии как об «американском эксперименте»

По данным AP и NYT, двое экс-сотрудников ГРУ Александр Старунский и Денис Тюрин публиковали ложные материалы о пандемии коронавируса на англоязычных сайтах, подчеркивая, что Россия существенно помогла США. Всего было опубликовано около 150 статей на эту тему.

Associated Press и The New York Times опубликовали статьи о том, как российская разведка ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе. По версии изданий, двое экс-сотрудников ГРУ Александр Старунский и Денис Тюрин публиковали ложные материалы о пандемии коронавируса на сайтах InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. СМИ ссылаются на рассекреченные материалы разведки и на свои источники.

Всего на порталах было опубликовано около 150 статей о пандемии начиная с мая. В этих текстах распространялась версия американского происхождения коронавируса, а также сообщалось, что пандемия — это «эксперимент по манипулированию миром». Кроме того, в этих статьях подчеркивалось, что Россия оказала Америке существенную помощь в борьбе с коронавирусом.

Как отмечается в публикациях, управляющими порталов InfoRos.ru, InfoBrics.org и OneWorld.press являются Александр Старунский и Денис Тюрин, которые ранее работали в российской разведке. Кроме этого, ФБР якобы расследует деятельность аналитического центра Strategic Culture Foundation, который публикует материалы о политике.

ФБР считает, что она может быть связана с российской разведкой. Публикации на этих сайтах часто носят антиамериканский характер и активно распространяются через другие сайты для того, чтобы скрыть оригинальный источник информации и повысить ее легитимность. Они написаны носителями английского языка и поэтому могут не рассматриваться как часть кампании по иностранному вмешательству.

Associated Press отмечает, что распространение дезинформации, в том числе со стороны России, является насущной проблемой накануне президентских выборов в ноябре. Источники не связали напрямую предполагаемое распространение фейков и президентские выборы, однако сообщается, что некоторые публикации содержат клевету на соперника Трампа, демократа Джо Байдена. Представители OneWorld.Press заявил, что обвинения в пропагандистских усилиях российской разведки распространяются чиновниками, которые ставят под угрозу шансы на переизбрание президента Трампа.

Глава контрразведки правительства США ранее заявил о том, что Россия продолжает использовать интернет-троллей для достижения своих целей. В середине июня стало известно, что американская компания Graphika больше года изучала кампанию по дезинформации в соцсетях, мишенями которой становились страны Запада, Украина, российская оппозиция, мигранты и бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Очагами заражения стали более чем 300 сайтов, включая соцсети Facebook, Twitter и Reddit, видеохостинг YouTube, сайт для вопросов и ответов Quora, многочисленные региональные и нишевые форумы.

В рамках этой кампании с помощью одноразовых аккаунтов были опубликованы 1,4 тысячи фальшивых историй. Чтобы избежать блокировок, распространители фейков использовали для публикации свежие аккаунты с аудиторией, близкой к нулю, а потом забрасывали их, что необычно для вирусной стратегии. Многие документы, авторство которых приписывается известным западным чиновникам и политикам, содержат ошибки, несвойственные носителям языков, на которых они написаны.

Суть этой кампании заключалась в публикации фальшивых документов, в том числе писем и секретных донесений, фантастических «инсайдов», а также скриншотов никогда не существовавших постов. Все это рассчитано на «взрывной политический эффект»: авторы «разоблачали» то критиков Кремля, то планы США по организации очередной цветной революции.

О том, что Россия начала вмешиваться в ход предстоящих президентских выборов в США, 20 февраля написала The New York Times. По данным газеты, разведчики предупредили палату представителей (нижняя палата конгресса) о том, что Москва намерена добиться переизбрания президента США Дональда Трампа. Спецслужбы считают, что Россия не ведет кампанию по дезинформации напрямую, а «заставляет американцев» распространять ее самим.

Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил, что доказательств того, что вмешательство России направлено именно на переизбрание Трампа, нет. Газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США — Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ «держаться подальше» от американских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шумиху «очередными параноидальными сообщениями, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам». // NEWSru.com