Бывшую звезду сборной Франции по регби Кристофа Доминичи нашли мертвым в парке под Парижем

Бывший игрок сборной Франции по регби Кристоф Доминичи во вторник, 24 ноября, был найден мертвым в парке парижского пригорода Сен-Клу, передает RFI.

Источник в полиции сообщил AFP, что спортсмен спрыгнул с крыши заброшенного здания. В прокуратуре Нантерра сообщили, что свидетель трагедии видел, как Доминичи упал с 10-метровой высоты. Прокуратура начала расследование в связи со случившимся.

Кристоф Доминичи сыграл в составе сборной Франции по рэгби 67 матчей в качестве крыльевого игрока. В клубе «Стад Франсе» он пять раз становился чемпионом Франции. В 1999 году в составе сборной вышел в финал чемпионата мира. Перед этим в полуфинале сделал решающий вклад в победу Францией над Новой Зеландией (All Blacks).

После завершения спортивной карьеры он был тренером, консультантом разных СМИ. Как отмечает спортивная газета L’Equipe, у Доминичи были проекты, связанные с вином, прет-а-порте и конным спортом. Он также пытался купить регбийный клуб Безье, но проект провалился.

На трагическую смерть Кристофа Доминичи отозвались многие деятели спорта и политики. Делегированный министр спорта Роксана Марасиняню написала, что узнала об этом с огромной печалью. «Кристоф Доминичи был невероятным игроком, артистом, эквилибристом. Его внезапный уход это шок», — написала министр.