Чеченский оппозиционер заявил о похищении «кадыровцами» шестерых родственников

Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов заявил, что шестерых его родственников по отцовской и материнской линии похитили после его спора в соцсети с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью кадыровцы похитили моих родственников по отцовской и материнской линии», — написал блогер.

По его словам, бесследно исчезли и не выходят на связь его дяди по матери и отцу, трое двоюродных дядей и троюродный брат.

Абдурахманов заявил, что ранее всем пропавшим родственникам угрожали – сообщили, что если они не остановят блогера, критикующего главу Чечни и его семью, то им грозит кровная месть.

Ранее Абдурахманов высказался о физической форме сына Кадырова Адама. После этого глава Чечни записал ответ, в котором пообещал, что если блогеру удастся побить его сына в поединке, то он готов покинуть свой пост. // МК