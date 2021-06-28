Чехия требует от России более $30 миллионов компенсации за взрывы на арсенале

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу РФ Александру Змеевскому дипломатическую ноту с заявлением, что Россия на международном уровне несет ответственность за взрывы на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает издание Idnes.

Чешская сторона оценила убытки в размере 650 млн крон (примерно $30,5 млн или 25,5 млн евро).

Министерство внутренних дел подготовило законопроект о распределении компенсации за взрывы в Врбетице: 350 миллионов крон пойдут для муниципалитетов и региона и 300 миллионов для отдельных граждан. Деньги планируют направить на ремонт дорог, поврежденных взрывом боеприпасов.

Кроме этого, Смолек заявил российскому послу, что Прага требует от Москвы отменить занесение Чехии в список «недружественных» России стран.

В Москве расценили требования Чехии о компенсации убытков от взрывов на военных складах в Врбетице как «вымогательство». // УНИАН