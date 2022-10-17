Через падіння військового літака біля житлового будинку у РФ щонайменше 6 людей загинули

Щонайменше шестеро людей загинули і 19 постраждали 17 жовтня внаслідок падіння російського військового літака Су-34 біля багатоповерхового житлового будинку в російському місті Єйськ на південному заході Краснодарського краю, що межує з анексованим Росією Кримом.

За попередніми даними МНС Росії, серед постраждалих є діти, пише Радіо Свобода.

Міністерство оборони Росії підтвердило катастрофу і повідомило, що пілоти катапультувалися. Причиною падіння назвали пожежу в одному з двигунів літака під час зльоту. Проте місцеві жителі повідомили в соцмережах про вибухи після падіння та загоряння літака, які вказують на те, що здетонували боєприпаси на борту.