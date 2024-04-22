Черговий російський “герой сво”, який вижив на війні Україні, розчленував 47-річну мешканку Петербургу

42-річного Олексія Сєрова затримали в селищі Нікольське Ленінградської області. У його квартирі поліцейські виявили валізу з кінцівками 47-річної жінки, яку шукали за заявою її дочки. Ще одну валізу з останками – головою і тулубом – Сєров перед приходом поліції викинув із вікна.

Сєров приїхав до Ленобласті після повернення з війни з Україною влітку 2023 року, де брав участь у складі ПВК “Вагнер”, куди був завербований із колонії в Удмуртії. Там Сєров відбував 12-річний термін за вбивство, пише видання “Астра“.

Затриманий дав свідчення зізнання. За його словами, він задушив жінку після сварки з її сестрою-близнюком, співмешканкою Сєрова, 16 квітня.

Наприкінці березня 51-річний вагнерівець, який відбував строк за вбивство, повернувся з війни до Москви, де зарізав співмешканку, відрізав їй вухо і сам викликав потім поліцію.