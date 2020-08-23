Число погибших при падении микроавтобуса с 80-метровой высоты в Грузии выросло до 17

Число погибших в ДТП в Душетском муниципалитете в Грузии выросло до 17, сообщили в МВД республики. Ранее сообщалось о 12 погибших.

Известно, что микроавтобус с пассажирами упал с высоты 80 метров. Очевидцы рассказывают, что перед падением с оврага он столкнулся с легковым автомобилем. Среди пассажиров могли находиться дети.

На место ЧП прибыли замглавы МВД и глава службы по управлению ЧС. Грузинские СМИ также сообщают, что в автобусе могли находиться 19 человек, он принадлежал одной из туристических компаний.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария выразили соболезнования родственникам погибших. // МК