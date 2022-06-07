Чоловік застрелив жінку, а потім і себе в супермаркеті німецького міста
У вівторок, в одному із супермаркетів центральної Нмеччини, чоловік застрелив жінку, а потім себе, повідомила поліція.
Про це УНН пише посилаючись на АР.
Інцидент стався невдовзі після 13:00 у маленькому містечку Трейса, і поліція швидко повідомила, що небезпеки для населення немає.
Свідки повідомили, що чоловік вистрілив у жінку в супермаркеті і відразу після цього наклав на себе руки, йдеться в заяві поліції.
За даними поліції, ніхто, крім 53-річної жінки та 58-річного чоловіка, не постраждав.
Поліція не надала жодної інформації про те, які стосунки були між загиблими та, що могло послужити початком тих подій.Tweet