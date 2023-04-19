Чотирьох людей знайшли мертвими в будинку в американському штаті Мен, після чого сталася перестрілка на шосе

Трьох водіїв було застрелено на міжштатній автомагістралі штату Мен у вівторок невдовзі після того, як чотирьох людей було знайдено мертвими в будинку.

Поліція називає інциденти пов’язаними. Про це УНН пише з посиланням на ABC News.

Спочатку чотирьох людей було знайдено мертвими в будинку в Боудойні, а невдовзі троє людей було застрелено, коли вони їхали на південь міжштатною автомагістралі 295 в Ярмуті, повідомила поліція.

Поліція штату Мен повідомила, що “зацікавлена” особа була затримана, додавши, що загрози для населення немає.

Постраждалих госпіталізовано. За даними поліції, одна людина перебуває у критичному стані.

За даними поліції, причини та спосіб смерті чотирьох людей, знайдених мертвими в Боудойні, ще не встановлено.