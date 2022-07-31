Чубайс, який втік з Росії через війну, опинився у реанімації в Європі з дивним синдромом

Ксенія Собчак із посиланням на дружину політика та бізнесмена Дуню Смирнову повідомляла, що у Чубайса почали відніматися руки та ноги і він опинився в одній із європейських клінік із діагнозом синдром Гійєна-Барре в стані середньої тяжкості.

Чи то синдром Гійєна-Барр, чи то Петрова-Боширова точно не відомо поки що. Чубайс втік з Росії в кінці березня через свою позицію щодо війни проти України. Тепер буде боротись за життя в ЄС як Навальний та Кара-Мурза. А чому? Бо, мабуть, погано вчив кодекс мафії “Омерта”, перший пункт якого говорить: “Є лише одна причина залишити організацію – смерть”.

“Можливо, що кремлівська мафія спробувала демонстративно знищити втікача, щоб іншим не кортіло. Нині важкі для неї часи. Багато хто, мабуть, хоче втекти з корабля, що тоне. Зупинити їх може лише страх перед розправою. Ось Кремль і посилає сигнал своїм – не рипайтеся, скрізь дістанемо.” – зазначає оглядач Ігор Ейдман.

Пропагандисти у РФ вже аномально швидко почали розганяти версію, що синдром Гійєна-Барре може розвинутися після зараження коронавірусом, натякаючи що “Новічок“. тут не при чому.