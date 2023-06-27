CNN оприлюднив запис розмови Трампа 2021 року про секретні документи

CNN отримав аудіозапис зустрічі 2021 року в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, де президент США Дональд Трамп обговорює зберігання секретних документів, які він не розсекретив.

Запис, містить нові деталі розмови, що є критично важливим доказом в обвинувальному акті спеціального радника Джека Сміта проти Трампа за неправомірне поводження з секретною інформацією, в тому числі момент, коли Трамп, схоже, вказує на те, що у нього в руках був секретний документ Пентагону з планами нападу на Іран, зазначає видання.

“Ось ці папери”, – каже Трамп на аудіозаписі, обговорюючи плани нападу Пентагону, і ця цитата не увійшла до обвинувального висновку.

Заяви Трампа на аудіозаписі, де він каже “це папери” і посилається на щось, що він називає “дуже конфіденційним” і, схоже, показує іншим у кімнаті, можуть підірвати твердження колишнього президента в інтерв’ю Fox News про те, що у нього не було з собою жодних документів.

“Не було жодного документа. Це була величезна кількість паперів і всього іншого, що стосувалося Ірану та інших речей. Можливо, їх затримали, а можливо, і ні, але це не був документ. У мене не було документа, як такого. Не було чого розсекречувати. Це були газетні публікації, журнальні історії та статті”, – сказав Трамп в ефірі.

У двохвилинному аудіозаписі Трамп і його помічники також жартують про електронні листи Гілларі Клінтон після того, як колишній президент каже, що документ був “секретною інформацією”.

“Гілларі постійно це роздруковувала, знаєте. Її приватні електронні листи”, – сказав співробітник Трампа.

“Ні, вона надсилала їх Ентоні Вайнеру”, – відповів Трамп, маючи на увазі колишнього конгресмена-демократа, що викликало сміх у залі.

Прессекретар кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що “аудіозапис надає контекст, який ще раз доводить, що президент Трамп не зробив нічого поганого”.

Раніше цього місяця Трамп не визнав себе винним за 37 пунктами звинувачення, пов’язаними з нібито неналежним поводженням із секретними документами, які зберігалися на його курорті Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Дональд Трамп став першим колишнім президентом США, якому висунули звинувачення у федеральних злочинах. // УНН