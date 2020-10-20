Датский изобретатель, который убил журналистку, сбежал из тюрьмы и захватил заложницу

В Дании изобретатель Петер Мадсен, осужденный за убийство шведской журналистки, сбежал из тюрьмы и взял в заложники женщину.

Об этом пишет издание Politiken, ссылаясь на комментарий представителя пенитенциарной службы Дании Бо Йде Соренсена.

Сообщается, что Мадсен взял в заложники психолога, которая работает в тюрьме. Как преступнику удалось реализовать план побега, не сообщается. По словам Соренсена, Мадсен был вооружен предметом, похожим на пистолет.

Мадсен приставил к виску заложницы оружие и требовал от охранников вывести его из тюрьмы, где он отбывает пожизненное заключение. Поскольку оружие было похоже на настоящее, охранники колонии не стали рисковать жизнью заложницы и выполнили условия преступника.

Охранники следовали за Мадсеном, когда он оказался за пределами тюрьмы. Однако мужчина заявил, что взорвет на себе жилет со взрывчаткой, если они не вернутся обратно.

Изобретателю-убийце удалось скрыться на расстояние около 500 метров от колонии. Полиция оперативно оцепила жилой район Альбертслунд и нашла Мадсена.

По данным датских СМИ, никакой взрывчатки у преступника не было. Информация об оружии пока не опровергнута.

Напомним, что изобретатель Петер Мадсен убил шведскую журналистку Ким Валль на борту своей самодельной подводной лодки. Он расчленил свою жертву и бросил на затонувшей лодке “Наутилус”. В сентябре 2020 осужденный впервые признал вину в преступлении, за которое несет наказание. Несколько дней назад в прессе появилась информация, что Мадсена перевели в отдельную камеру из-за того, что он якобы запланировал побег.

25 апреля 2018 датского изобретателя Петера Мадсена приговорили к пожизненному тюремному сроку за убийство шведской журналистки Ким Валле, которое произошло на борту подводной лодки “Наутилус”.

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