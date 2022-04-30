Депутат британского парламента подал в отставку из-за просмотра порнографии

По его словам, «гордиться тут нечем». Пэриш пояснил, что первый раз попал на порнографический сайт случайно, а во второй зашел туда уже преднамеренно.

ФОТО,GETTY IMAGES / Нил Пэриш признал, что хотя первый раз попал на порнографический сайт случайно, второй раз зашел туда уже совершенно осознанно

Две его коллеги по Палате общин обвинили его в том, что он просматривал на телефоне контент «только для взрослых», сидя рядом с ним отмечает Би-би-си.

Ранее Пэриш сказал Би-би-си, что будет полностью сотрудничать со следствием. «Конечно, это стыдно», — сказал он в пятницу. — Я поставил в неловкое положение и мою жену, и всю нашу семью. Но она меня все равно поддерживает, за что я ей очень благодарен». В интервью газете Times жена проштрафившегося — теперь уже бывшего — депутата, Сью Пэриш, сказала, что эта история, конечно, постыдная, но при этом отметила, что ее муж «вполне нормальный мужчина» и «прекрасный человек».

«Если злиться и ругаться с каждым мужчиной, который смотрит порнографию, то жен в мире практически не останется», — добавила она.

При этом она подчеркнула, что сама никакой привлекательности в порнографии не видит и понимает, почему это расстроило соседок мужа по скамье Палаты общин.

Поначалу Нил Пэриш говорил, что подаст в отставку только в том случае, если его признают виновным, но под давлением коллег был вынужден принять решение об уходе. Теперь в его избирательном округе пройдут дополнительные выборы. На общий расклад сил в Палате общин их результат, скорее всего, не повлияет, потому что в его округе традиционно побеждают консерваторы.

Украинские депутаты также были уличены в подобном, но без видимых последствий для себя. Так в июле 2016-го года, в крайне щепетильную ситуацию попал депутат Верховной рады Вячеслав Константиновский. Во время одного из заседаний украинского парламента он был пойман за просмотром на смартфоне порнографии.

24 ноября 2018-го еще одного нардепа засекли за просмотром пикантных фото. В день, когда Рада рассматривала бюджет и изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО, народный избранник Андрей Денисенко решил немного отвлечься. В объектив камеры журналистов Денисенко попал как раз в тот момент, когда просматривал в своем телефоне коллекцию фото интимного характера, быстро переключаясь с рабочих моментов на фотогалерею и обратно.

В октябре 2019-го года народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Верховной Рады договаривался в онлайн-порно сайте о встрече с девушкой за деньги.

В частности, Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете сообщила преимущества: секс, встреча, свидание. Девушка указала, что ее не интересуют отношения. Затем нардеп начал переписываться с девушкой, возможно, другой:

Яременко: … условия встречи с тобой?

… условия встречи с тобой? Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долларов. Два часа — 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

Небольшой скандал после этого не привел к каким-либо серьезным последствиям для депутата, кроме получения им клички «анал табу» и кучи мэмов на эту тему.