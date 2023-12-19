Депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство. На жаль, це не про нас

Парламент Литви відкликав мандат депутата Пятраса Гражуліса за порушення присяги, позбавивши його можливості балотуватися до парламенту або на посаду президента протягом десяти років.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє LRT.

Гражуліса упіймали на голосуванні за іншого депутата – а нещодавно Конституційний суд постановив, що це було грубим порушенням Конституції.

У понеділок 86 депутатів проголосували за позбавлення Гражуліса мандата, вісім проголосували проти і четверо утрималися. Для прийняття рішення необхідно було, щоб за нього проголосували щонайменше 85 депутатів зі 141.

Голосування щодо Гражуліса організували після того, як Конституційний суд визнав, що він порушив присягу і Конституцію, коли проголосував за свого колегу соціал-демократа Лінаса Йонаускаса.

Тепер він не зможе балотуватися на національних виборах протягом 10 років, однак зможе брати участь у виборах до Європейського парламенту.

Гражуліс був обраний до парламенту в одномандатному виборчому окрузі в місті Гаргждай на заході Литви, приблизно за 15 км від Клайпеди.