Десятки українських туристів виявилися «бездомними» на єгипетському курорті

Понад два десятки українських туристів з дітьми, які приїхали зустрічати Новий рік до Єгипту, зіткнулися з проблемою — у готелі не виявилося вільних місць.

Про цю ситуацію пише журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у соціальних мережах та викладає відео, яке йому надіслав фоловер. За словами туриста, їм запропонували оселитися в іншому готелі, який «набагато гірший та дешевший».

«Це готель Albatros Sea World Marsa Alam у місті Марса Алам. Розповідають, що в такій ситуації опинилося 25 людей із дітьми. Людей кинув оператор ANEX Tour Ukraine, який тепер нічого не пояснює та не дає своїх представників на місці», — пише Казанський.

Один з туристів, який опинився в цій неприємній ситуації, пише, що після приїзду до готелю людей попросили не виходити з автобуса, тому що гід повинен надати якусь інформацію: «Прийшов представник Anextour і почав відверто брехати, що в готелі проблема з електрикою, вони пропонують поїхати в сусідній готель на дві, а може, на три доби».

Проте, за словами Дмитра Мітасова, з електрикою в готелі проблем не було, що пізніше визнали представники туроператора. «У готелі сказали, що у них проблеми з номерами, але поки ми чекали заселення, поселили кілька сімей з Німеччини та Британії. Anextour умив руки, сказав, що це наша проблема з готелем. Після майже 10-годинного очікування, яке закінчилося о 4 ранку, і гучного скандалу, нам надали номери. Компанія TezTour, у якої я купував цей тур, перекупила його у Anextour, теж поки нічого виразного не відповіла», — додав турист. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»