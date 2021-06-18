Десятки жінок позиваються проти Pornhub через те, що відео з ними могли опублікували без згоди

Про це повідомляє BBC та NBC News.

Позов подали до суду у Каліфорнії, компанію MindGeek звинувачують у порушенні законодавства про торгівлю сексуальної продукції, розповсюдженні дитячої порнографії тощо.

У позові компанію-власницю Pornhub називають «злочинним підприємством», яке закуповує та використовує відео, які зробили внаслідок сексуального насильства та торгівлі людьми. Жінки зазначають, що вони постраждали від зґвалтування, сексуальної експлуатації та торгівлі людьми. Вони кажуть, що відео з ними опублікували на Pornhub без їхньої згоди.

У Pornhub звинувачення називають «абсурдними та надуманими», зазначає Громадське. Там стверджують, що модератори перевіряють завантажені відео, а також розслідують «будь-які скарги щодо контенту».

У компанії зазначили, що мають «запобіжні заходи, зокрема заборону на завантаження відео від неперевірених користувачів».

Проте, як пише BBC, порносайт не вимагає від своїх користувачів підтвердити особу чи вік тих, хто присутній на відео. Також не потрібно підтверджувати згоду людей, присутніх у ролику, що може призвести до зловживань.