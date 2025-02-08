У Словаччині в п’ятницю, 7 лютого, десятки тисяч людей вийшли на протести проти проросійської політики уряду Роберта Фіцо, повідомляє видання DW. Ці протести в Словаччині проти проросійської політики уряду Роберта Фіцо стали найбільшими з 2018 року.

У столиці країни Братиславі зібралося близько 40 тисяч людей, які вимагали відставки Фіцо, передає агенція AFP. Протести відбулися також у понад 40 містах по всій країні, в якій проживає близько п’яти мільйонів людей.

Як зауважує агенція Associated Press, п’ятничні демонстрації стали найбільшими з часів великих вуличних протестів 2018 року, викликаних вбивством журналіста-розслідувача. Політична криза, що виникла після того, призвела до краху попереднього уряду Фіцо.

Минулого тижня Фіцо звинуватив у причетності до протестів у Словаччині та нібито державного перевороту “Грузинський національний легіон”, який, за його твердженням, контролюється українською контррозвідкою.

Головне управління розвідки міністерства оборони України відкинуло звинувачення Фіцо у причетності до протестів.