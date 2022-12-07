Дезертир, який стріляв у російських поліцейських, виявився зеком з ПВК «Вагнер», – російські ЗМІ

Published

Раніше він відбував термін за крадіжку та розбій в ІЧ-4 Уфи.

Дезертиром, який вчора у Ростовській області РФ відкрив вогонь по поліцейських, виявився боєць ПВК “Вагнер”.

Дезертир, який відкрив вогонь по російських поліцейських, виявився бойовиком ПВК "Вагнер", – російські ЗМІ

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Про це повідомляють російські ЗМІ.

“Павло Ніколін відбував термін за крадіжку та розбій в ІЧ-4 м. Уфи. Звідти його завербували до ПВК «Вагнер». 24 листопада Ніколін передумав воювати і втік”, – йдеться у повідомленні.

Коли вчора його помітили неподалік заводу в Новошахтинську, Ніколін напав на поліцейських і відкрив по них стрілянину з кулемета Калашнікова. Він поранив одного співробітника поліції в таз та зник.

Втікача шукали близько доби та знайшли у занедбаній свинофермі. Повідомляється, що під час затримання Ніколін намагався чинити опір.

Нагадаємо, станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії “Вагнер”, більше половини складали найманці із категорії засуджених. // LB.ua

Like

Tags:

You may also like...