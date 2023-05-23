Діти поранені внаслідок вибуху гранати, яку знайшли в речах дідуся, їх батько загинув

Житель США загинув, двоє його дітей отримали важкі поранення внаслідок вибуху ручної гранати, знайденої в речах дідуся. Вибух стався у суботу за 225 км від Індіанаполіса (штат Індіана), повідомляє BBC News.

За даними департаменту шерифа округу Лейк, сім’я розбирала речі дідуся і знайшла гранату. Потім хтось висмикнув чеку.

Прибувши на місце інциденту, помічники шерифа виявили непритомного батька. Пізніше заявили, що 47-річний чоловік помер. Двох його дітей, 14-річного сина та 18-річну доньку, з осколковими пораненнями доправили до окружної лікарні.

На місце події викликали саперів, які перевірили, чи немає в будинку інших вибухових пристроїв.

Влада не надала додаткової інформації про гранату й про те, чому вона опинилася у речах дідуся. Розслідування інциденту триває.

Хоча випадки смерті від нерозірваних боєприпасів вкрай рідкісні у США, вони не є чимось незвичайним.

2020 року у Вірджинії загинув 12-річний хлопчик внаслідок вибуху ручної гранати часів Другої світової війни, купленої на місцевому блошиному ринку.

На думку експертів, переважна більшість гранат та інших боєприпасів, знайдених у приватних будинках США, є безпечною.