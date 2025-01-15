До уваги біженців! Норвегія скоротила список небезпечних регіонів України
Норвегія розширила список українських регіонів, які не становлять небезпеки для населення. Відповідно, за словами українців, влада Норвегії вважає що більше ніж 70% України «є безпечними для проживання». Таким чином їхні мешканці не будуть вважатися біженцями в Норвегії та отримувати допомогу від держави.
Про це повідомив норвезький Директорат у справах іноземців (UDI).
Раніше до списку входили лише західні області України. Наразі безпечними визнано всі регіони, крім південних, східних та Києва. Зміни почали діяти для тих, хто подає заяви, починаючи з січня 2025 року.
У відомстві також уточнюють, що «безпечні» області є тими, де українська влада переважно контролює ситуацію, а Росія не має або має мінімальний контроль і вплив.
Нагадаємо, у листопаді уряд Норвегії заявив, що більше не автоматично надаватиме притулок усім українцям, а заявники, які прибувають із Західної України, будуть розглядатися в індивідуальному порядку. Зокрема, лише Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області вважалися безпечними, оскільки знаходяться далеко від зони бойових дій.
До слова, 47% опитаних українських біженців у Норвегії зізнались, що не хочуть повертатися в Україну навіть після закінчення війни. Про це свідчать результати опитування Управління з питань інтеграції та різноманітності (IMDi).
За останні 2,5 роки Норвегія, країна з населенням 5,6 млн осіб, прийняла близько 85 тисяч українців, що, за даними Осло, більше, ніж її північні сусіди. // ГлавкомTweet