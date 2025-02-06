Дональд Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду за переслідування США та Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп 6 лютого підписав указ про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС) за переслідування Сполучених Штатів та їхніх союзників.

У документі йдеться, що проти осіб, які беруть участь у розслідуваннях щодо американців або їхніх союзників, а також членів їхніх сімей запроваджуються фінансові та візові санкції, зазначає Радіо Свобода.

«МКС, не маючи законних підстав, узяв на себе юрисдикцію і розпочав попереднє розслідування щодо персоналу США та деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем, і далі зловжив своїми повноваженнями, видавши необґрунтовані ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямина Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галанта», – йдеться в указі.

Міжнародний кримінальний суд уже вдруге стикається з заходами США у відповідь. Під час роботи першої адміністрації Трампа у 2020 році Вашингтон запровадив санкції проти головного прокурора МКС Фату Бенсуда та директора департаменту з питань юрисдикції Факісо Бенчочохо у зв’язку з розслідуванням імовірних воєнних злочинів США в Афганістані.

США та Ізраїль не є учасниками Римського статуту, на підставі якого в 2002 році був створений МКС. Статут підписали 137 країн, ратифікували 124 держави.