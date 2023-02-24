Дорогу навпроти російського посольства у Лондоні пофарбували у кольори українського прапору (фото)

До річниці повномасштабного російського вторгнення активісти намалювали прапор України біля посольства Росії у Лондоні.

Організація Led By Donkeys взяли на себе відповідальність за створення синьо-жовтого прапору площею 500 квадратних метрів, який покрив асфальт Bayswater Road у четвер вранці.

Протестувальники мали намір надіслати цим перфомансом пряме повідомлення Путіну: “Завтра перша річниця імперіалістичного вторгнення Путіна в Україну. Всупереч тому, що стверджує російський диктатор, Україна є незалежною державою і народом, який має повне право на самовизначення. Наявність українського прапора біля його посольства в Лондоні нагадає йому про це”.

4 активістів затримали “за підозрою в злочинному завданні шкоди та перешкоджанні дорожньому руху”.

Активісти додали, що фарба, використана для створення прапора, була “висококласною, нетоксичною, без розчинників, екологічною, швидковисихаючою їстівною фарбою, призначеною для створення дорожнього мистецтва”. // Букви