Доцент МДУ і екс-продюсер «Говорить Москва» вербувала американців за завданням ФСБ: ФБР оголосило її в розшук

ФБР оголосило в розшук Наталію Бурлінову — доцента МДУ і колишнього продюсера станції “Говорить Москва”. Жінку підозрюють у вербуванні жителів США за завданням ФСБ.

Картка росіянки з’явилася в офіційній базі Федерального бюро розслідувань. У ній сказано: “Наталія Бурлінова розшукується за те, що вона нібито діяла в якості незаконного агента іноземної держави, Росії, на території США. Ймовірно, Бурлінова вступила в змову зі співробітником Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії з метою вербування громадян США для поїздки в Москву для участі в програмі “Зустріч з Росією”, що проводиться очолюваною нею організацією “Громадська ініціатива “Творча дипломатія”.

У ФБР вважають, що представник ФСБ фінансував жінку і надавав іншу підтримку в її діяльності. А Бурлінова відправляла російській спецслужбі інформацію про завербованих американців. Сюди відносяться паспортні дані, резюме, фотографії та аналіз їх поглядів на Росію.

“Бурлінова виявляла для подальшої співпраці конкретних громадян США, які висловлювали позитивне ставлення до Росії. Під час вербувальної поїздки в США восени 2018 року Бурлінова зустрічалася з громадянами США в різних американських університетах і науково-дослідних інститутах і надала співробітнику ФСБ фотографії своїх зустрічей”, — сказано в офіційному повідомленні.

Бурлінова звинувачується в змові з метою вчинення злочину або обману Сполучених Штатів і агентуванні іноземного уряду. Федеральний ордер на її арешт був виданий в окружному суді США, Вашингтон, округ Колумбія. // УНІАН