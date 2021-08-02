Дружба народов: в московском хостеле кавказец с пистолетом изнасиловал приезжего из Узбекистана

Мужчины познакомились в Интернете

Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в сексуальном насилии с применением оружия в отношении другого мужчины.

Потерпевшим оказался 25-летний приезжий из Узбекистана. Молодой человек обратился в полицию 31 июля и заявил, что над ним надругался малознакомый мужчина, угрожавший ему оружием.

В своем заявлении пострадавший указал, что познакомился с неким Азаматом в Интернете, после чего они назначили встречу в хостеле на Арбате.

Во время встречи Азамат вытащил предмет, похожий на пистолет, отобрал у потерпевшего телефон, после чего произвел в его отношении «насильственные действия сексуального характера», сообщает агентство «Москва».

Вскоре подозреваемый был задержан в Люберцах. Им оказался безработный 36-летний уроженец Нальчика.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 162 «Разбой» и 132 «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ.

В феврале этого года Telegram-каналы сообщили, что в Москве трое трансвеститов изнасиловали приезжего из Таджикистана. Сам потерпевший рассказал, что приехал в «массажный» салон, покурил неизвестное вещество, после чего у него затуманился разум.

Вскоре в комнату вошли трое мужчин, переодетых женщинами, которые надругались над гостем. Троих предполагаемых обидчиков мигранта задержали, но потом отпустили, зато был задержан уже потерпевший — по подозрению в хранении наркотиков. // МК