Дружина застреленого президента Гаїті померла від отриманих поранень
Дружина застреленого у резиденції президента Гаїті Жовенеля Моїза – Мартін Моїз, померла від отриманих поранень.
Зазначається, що після вбивства президента Міжнародний аеропорт імені Туссен-Лувертюра в Порт-о-Пренс на Гаїті закрився.
Як повідомлялося, група невідомих проникла до резиденції президента Гаїті Жовенеля Моїза та застрелила його. Зловмисники скоїли напад на приватну резиденцію глави держави вночі. Також стріляли і в дружину Моїза, її було поранено.
За словами тимчасового прем’єр-міністра країни Клода Жозефа, деякі із зловмисників розмовляли іспанською мовою. Наразі інформації про нападників поки немає.
Жовенель Моїз обіймав посаду президента Гаїті з лютого 2017 року.
Даний замах на Моїза був не першим. У жовтні 2018 року його обстріляли під час офіційної церемонії, але тоді глава держави не постраждав.