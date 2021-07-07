Дружина застреленого президента Гаїті померла від отриманих поранень

Зазначається, що після вбивства президента Міжнародний аеропорт імені Туссен-Лувертюра в Порт-о-Пренс на Гаїті закрився.

Як повідомлялося, група невідомих проникла до резиденції президента Гаїті Жовенеля Моїза та застрелила його. Зловмисники скоїли напад на приватну резиденцію глави держави вночі. Також стріляли і в дружину Моїза, її було поранено.

За словами тимчасового прем’єр-міністра країни Клода Жозефа, деякі із зловмисників розмовляли іспанською мовою. Наразі інформації про нападників поки немає.

Жовенель Моїз обіймав посаду президента Гаїті з лютого 2017 року.

Даний замах на Моїза був не першим. У жовтні 2018 року його обстріляли під час офіційної церемонії, але тоді глава держави не постраждав.