«Друзі Кремля» нанесли йому удар в спину – Куба легалізувала одностатеві шлюби

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Більшість громадян Куби підтримали зміни до Сімейного кодексу.

Куба легалізувала одностатеві шлюби після проведення національного референдуму, де голосували за новий сімейний кодекс.

Куба після проведення референдуму легалізувала одностатеві шлюби

Фото: bykvu.com

Про це повідомляє CNN.

Зміни до сімейного кодексу ініціювала Маріелла Кастро, дочка колишнього кубинського президента Рауля Кастро і, відповідно, племінниця Фіделя Кастро. Вона виступала за покращення прав ЛГБТ через фінансований урядом Національний центр статевої освіти.

Зазначається, що ці зміни посилять захист жінок, дітей і людей похилого віку, а також дозволять ЛГБТ-парам одружуватися та усиновлювати дітей.

До того ж, новий сімейний кодекс дозволяє сурогатну вагітність і розширює заходи проти гендерного насильства. // LB.ua

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