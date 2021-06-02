Два года тюрьмы грозит минчанке, которая посмела отказать в аренде квартиры помощнице прокурора

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Жительнице Минска грозит тюремное заключение за отказ сдавать квартиру помощнице прокурора.

Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода«.

Двухлетний контракт на аренду стороны заключили в июле 2020 года. Однако, после протестов в августе женщина передумала сдавать квартиру и потребовала освободить ее.

В прокуратуре утверждают, что она «поддалась информационному влиянию» и сознательно хотела «нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с ее положением». Против нее открыли уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан, дело направлено в суд. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы, сама она находится под подпиской о невыезде.

Жилищный кодекс Беларуси предусматривает, что арендодатель может расторгнуть договор аренды по собственной инициативе, уведомив арендатора за месяц и объяснив причины.

Как пишет Телеграм-канал «Беларусь головного мозга», потерпевшей по делу проходит Алина Касьянчик, которая ранее была гособвинителем по делу журналистов «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Суд приговорил их к двум годам заключения за стрим с протестной акции. Также Касьянчик представляла обвинение по делу о надписи «Не забудем» на Пушкинской, недалеко от места, где погиб протестующий Александр Тарайковский.

«Отметим, что никакого конфликта у работницы прокуратуры с хозяевами жилья не было: Касьянчик было предложено съехать, она согласилась и, когда нашла новое жилье, договор был расторгнут по соглашению сторон. А уже потом было возбуждено уголовное дело по 190-й статье УК из-за дискриминации», — пишет Телеграм-канал. // УНИАН