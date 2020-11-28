Двоє українців відповідатимуть за спробу відкупитись від чеської поліції після пияцтва за кермом (відео)

Випадок трапився у неділю, близько опівночі на вулиці Кбельська у Празі. Тут поліцейські зупинили автівку, яка викликала у них підозру. Водій рухався дуже повільно та зиґзаґами.

Як розповідають у поліції Праги, в авто перебувало 2 молодих людей, у яких були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці запропонували водію пройти тест на алкоголь, і той виявився позитивним. Тест показав більше 2-х проміле.

Товариш водія спробував домовитись з поліцейськими та запропонував їм 2 тисячі корун. Поліцейські спокійно перепитали за що ті йому дають гроші, а після затримали надівши на них кайданки.

Їх було доставлено до місцевого відділку поліції.

Тепер 23- річному водію загрожує 1 рік перебування у в’язниці за керування у стані алкогольного сп’яніння, а його другу 27-річному пасажиру, загрожує до 6 років за гратами за дачу хабаря, якщо суд визнає його винним.

У коментарях до відео опублікованого поліцією та у групах українців в Чехії повідомляють, що затриманими були 2 українців. // Мукачево.нет