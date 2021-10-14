«Единовброссы» заблокировали предложение провести парламентское расследование пыток в колониях России

Фракция «Единой России» в Госдуме заблокировала инициативу КПРФ о парламентском расследовании пыток и изнасилований заключенных в России. Об этом заявил в фейсбуке депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, который был одним из инициаторов проведения расследования.

Как пишет со ссылкой на трансляцию пленарного заседания Госдумы, Куринный заявил о публикации видеозаписей пыток заключенных. Он предложил, «учитывая широкий резонанс и регулярный характер сообщений о подобных нарушениях», поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направить вопросы в Минюст, СК и Генпрокуратуру.

Но замглавы комитета, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный заявил, что комитет не поддерживает предложение. Он объяснил это тем, что Минюст уже начал проверки по случаям пыток, а Следственный комитет возбудил уголовные дела. Кроме того, отметил Выборный, парламентское расследование затронет деятельность следствия и суда, что противоречит закону.

По результатам голосования предложение КПРФ было отклонено. Его поддержали 96 депутатов (в том числе один член «Единой России» — Александр Поляков), против высказался 261 депутат (в том числе 258 членов «Единой России»).