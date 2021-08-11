Экс-посол Азербайджана пообещал отправить Жириновскому намордник и отметил что вонь от России распространяется на весь мир

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор филологических наук и профессор Исфандияр Вагабзаде обратился к главе ЛДПР Владимиру Жириновскому, сказавшему, что в республике, как уточняет канал «360», царит диктатура, а ее территорию подарил Российской империи иранских шах.

Экс-посол записал видео, где назвал политика «жирной свиньей», а русских свиньями, которые воняют, отмечает издание znak.com.

«Володь, слушай, жирная свинья, старый осел <…> Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация <…> Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», — заявил доктор филологических наук Исфандияр Вагабзаде.

По словам бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана, из его страны в Россию каждый день направляют икру, рыбу и деньги, а жители республики в это время умирают с голоду. Вместо рыбы и икры он пообещал отправить Жириновскому намордник, купленный за собственные деньги.

Отметим, после высказываний Жириновского о конфликте о Нагорном Карабахе, пишет телеканал «360», в МИД Азербайджана вызвали временного поверенного в делах РФ, которому вручили ноту. Лидер ЛДПР заявлял, что Южный Кавказ является зоной российского влияния, а Россия должна подчинить себе все территории Российской империи и Советского Союза.