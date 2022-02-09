Экс-прокуроршу, заказавшую главарю банды убийство своего зятя, посадили на 12 лет

Мосгорсуд сегодня, 9 февраля, вынес приговор экс-прокурору Иристонского района Владикавказа Ольге Швецовой, заказавшей лидеру ОПГ убийство своего зятя.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, Швецова осуждена на 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Она признана виновной в подстрекательстве и пособничестве в совершении убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (часть 4 статьи 33, пункты «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

По данным следствия и суда, в 2012 году Швецова, занимая пост прокурора, встретилась в Москве с криминальным авторитетом Асланом Гагиевым (Гагиев по кличке Джако возглавлял банду, которой вменяют более 170 преступлений, в том числе 49 убийств и покушений).

Швецова «склонила» Гагиева к убийству своего зятя — бывшего мужа своей родной сестры Александра Леонова. Таким образом, по данным СКР, она желала помочь сестре избежать инициированных бывшим мужем судебных споров по разделу совместно нажитого в браке имущества и по гражданским искам о взыскании с нее более 25 млн рублей.

Швецова передала Гагиеву фотографию Леонова и сообщила его адрес. По указанию лидера ОПГ участники банды Артур Джиоев, Евгений Яшкин и трое других следили за Леоновым и собирали информацию. 12 сентября 2012 года Александр Леонов был застрелен в Москве.

В сообщении СКР также указано, что к настоящему времени 24 участника ОПГ Гагиева, включая Джиоева и Яшкина, приговорены к разным срокам лишения свободы, в том числе и к пожизненному заключению. 12 участников сейчас находятся на скамье подсудимых. Семеро объявлены в международный розыск.

Что касается самого Гагиева, то он какое-то время скрывался в Австрии, но затем был экстрадирован оттуда в Россию и помещен под арест. Сейчас его уголовное дело рассматривает суд. // Znak