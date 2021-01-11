Экс-сотрудник Mercedes-Benz в гневе разгромил 50 новых авто на $2,5 млн. (фото)

Уволенный с завода Mercedes-Benz сотрудник в городе Витория-Гастейс (Испания) украл экскаватор и, в последнюю ночь прошлого года, разгромил 50 автомобилей.

Об этом пишет Driving.

38-летний мужчина украл экскаватор со своего рабочего места в 21 км от завода, отвез его туда и уничтожил 50 новеньких фургонов, которые только что сошла с конвейера.

По некоторым свидетельствам, он пытался попасть на конвейер завода, где мог нанести гораздо больший ущерб оборудованию. В то время никто не работал, так как была середина ночи.

Инцидент произошел после того, как новая схема смен, внедренная Mercedes-Benz, должна была привести к увольнению от 10 до 15 процентов сотрудников, что привело к протестам.

В общей сложности экс-сотрудник нанес ущерб на сумму более 2,5 млн долларов. Если бы ему удалось проникнуть на конвейер, эта сумма была бы намного больше. // «Апостроф»