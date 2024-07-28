Ердоган почав лякати Ізраїль вторгненням, щоб начебто допомогти палестинцям

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина може увійти в Ізраїль, як вона це зробила раніше в Лівії і Нагірному Карабасі.

«Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити подібне з ними (з Ізраїлем – ред.)», – сказав Ердоган на зустрічі владної Партії справедливості й розвитку у своєму рідному місті Різе, передає агентство Reuters.

«Немає причин, чому ми не можемо це зробити… Ми повинні бути сильними, щоб ми могли зробити ці кроки», – додав Ердоган.

Він не уточнив, який саме вид втручання пропонує, зазначає Радіо Свобода.

Представники Партії справедливості й розвитку не надали деталей про коментарі Ердогана. Ізраїль також не коментував заяву.

У 2020 році Туреччина направила військовий персонал до Лівії на підтримку визнаного ООН уряду національної згоди цієї країни.

Туреччина заперечувала будь-яку пряму участь у військових операціях Азербайджану в Нагірному Карабасі, але минулого року заявила, що використовує «всі засоби», зокрема військову підготовку і модернізацію, щоб підтримати свого близького союзника.