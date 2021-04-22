Если Москва не отменит высылку дипломатов, Чехия вышлет «около 60» сотрудников посольства РФ

Чехия может выслать из Праги “примерно 60” сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 по киевскому времени) четверга не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в четверг газетой Lidové noviny, передает УНН.

“Речь шла бы примерно о шестидесяти людях (сотрудниках посольства РФ). Целью является то, чтобы это (количество сотрудников посольства РФ) соответствовало состоянию (штата сотрудников), какое сейчас (наблюдается) в нашем посольстве в Москве”, — сказал министр.

МИД Чехии ведет консультации о дальнейших действиях с Великобританией и Нидерландами в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил Кулганек.

“Министерство (иностранных дел) консультируется насчет методов (продвижения по делу о взрывах в Врбетице) со своими союзниками (по НАТО) из Нидерландов и Соединенного Королевства, а (именно) в связи (с их опытом о том), как эти государства действовали в случаях поражения (ракетой) рейса MH17 над Украиной или отравления бывшего (полковника ГРУ и) российского агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери”, — сказал Кулганек.

Ранее Комитет по вопросам обороны Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии призвал правительство сократить число сотрудников посольства РФ в республике, чтобы оно соответствовало штату дипломатического представительства Чехии в России.

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 дипломатов посольства Чехии в Москве. Все они должны покинуть Россию до конца 19 апреля. Таким образом, в штате посольства останутся только пять дипломатов.

Вечером в воскресенье в российский МИД был экстренно вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, где ему было объявлено о принятых мерах.

Они стали ответом на высылку из Праги 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

По подозрению в организации взрывов в розыск объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Ранее Великобритания назвала их сотрудниками ГРУ, отравившими в Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей.

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными.

Как заявил 19 апреля журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, также тогда временно исполняющий обязанности главы МИД республики — реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим.