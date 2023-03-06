«Есть шанс посчитаться с теми, кто жаждал помощи». В России руководство поликлиник заставляло сотрудников раздавать повестки пришедшим на прием пациентам (аудио)

Руководство петербургской поликлиники № 99 заставляло сотрудников раздавать повестки пришедшим на прием пациентам. Аудиозапись с соответствующим распоряжением главного врача учреждения Александра Загородникова прислал источник издания «Важные истории».

Журналисты издания верифицировали голос Загородникова по видеозаписи одного из его интервью; помимо этого, один из пациентов поликлиники подтвердил им, что ему вручили повестку во время приема у врача.

«Я им посоветовал: сделайте еще в пунктах МФЦ». Что сказал главврач

Загородников — депутат муниципального образования «Светлановское» от «Единой России». Встреча Загородникова с врачами прошла 21 октября. «Важные истории» приводят расшифровку его инструкций.

— Наш район (Выборгский. — Прим. ред.) недовыполняет план по мобилизации, поэтому глава района (Виктор Полунин. — Прим. ред.) приказал всем участвовать. Сейчас все собираются государственные учреждения, ну, как я и говорил, будем участвовать в раздаче повесток. <…> Сейчас это работа второй смены, она сегодня начнет у нас. Сегодня у нас 20 повесток, уполномоченный — Вячеслав Владимирович. [Цель] — все мужчины возраста мобилизации, от 20 до 50 лет…

Сегодня есть шанс у заведующих отделений и врачей посчитаться с теми, кто жаждал помощи медицинской, требовал ее в лице мужского населения. Можно даже позвонить и пригласить особенных прийти на прием. «Мы вам все сделаем, но вот вам повестка». Сегодня этот шанс выпал. Ну, я утрирую, шучу, конечно.

Врач как делает? Это за исключением, если острые инфекционные там заболевания, врач открывает больничный. Кто-то пришел закрыть больничный, получить какую-то услугу и так далее. Попадает под призывной возраст — доктор звонит [заместителю главного врача по ГО и ЧС Костылеву] Вячеславу Владимировичу, Вячеслав Владимирович приходит, у них удостоверение есть уполномоченного от военкома с печатью.

Показывать не надо, просто приходите и говорите пациенту: «Уважаемый Иван Иванович, вот повестка, вам надо прибыть завтра в девять утра в военкомат для сверки данных». И все, больше ничего говорить не надо… Сейчас еще милиционера подключим, чтобы исключить эксцессы. Я попросил, но не знаю, как отработают быстро. В принципе, тут рядом. Милиционер в вашем распоряжении, сидите вместе с ним, ждете команды. Если будет полицейский, вообще будет хорошо. Крики, оры нам не нужны.

Если он берет повестку, заполняет, это вас, докторов, не касается. Доктор — только позвать.

Если пациент говорит: «Я отказываюсь», значит [говорите]: «На той стороне повестки распишитесь, господин Иванов, что вы отказываетесь получать». Он говорит: «Я отказываюсь расписываться». Тогда вы и доктор ставите «актирую» (неразборчиво). Ну просто поставили подпись, и всё. Сказали: «Все, уважаемый, иди, мы вам все по медицине делаем, пожалуйста, но вот эта дополнительная задача от администрации». Все, больше ничего не надо.

Сегодня [заместитель главного врача по медицинской части Олег] Толстой сидит за все поликлиники в администрации, собирает данные в 17:30. Единственное, что я переживаю, что с понедельника у нас тут будет женская консультация одна. А у нас кроме этого есть и планы, и все. Это, конечно, очень напрягает и расстраивает.

Но думаю, что, если выполним план, там немного остается, между нами говоря, 150 человек осталось. Мы и так с Толстым за все поликлиники работаем за администрацию района, получается.

Другого выхода нет, это не я придумал, это государственная задача, а мы государственное учреждение. Теперь мужики будут сидеть дома. Я им посоветовал: вы это еще сделайте в пунктах МФЦ, везде, где за справкой пришел, там, для развода, вот тебе повестка. Поэтому в ближайшее время, наверное, все мужики будут сидеть дома, кабанеть, а жены будут бегать по магазинам и кормить их.

Вот 20 повесток даю на сегодня. Такого плана нету, что вот мы его поймали, за ноги держим, тут кровь, бьем, это не надо делать. Надо максимально сделать корректно и спокойно. Приходят, закрыли больничный — бери. Главное, чтобы врачи не пострадали. Если какой-то буйный эксцентрик: «Пожалуйста-пожалуйста, вы можете не получать, идите домой», и все.

Вы на меня так не смотрите, как будто я враг народа! Я не хочу этим заниматься, поверьте! Я передаточное звено, я доношу то, что мне сказал глава района. Сейчас пациенты будут сюда на меня писать, я тоже представляю, что это такое, но что делать-то? По-другому ничего не сделаешь.

***

По словам собеседника «Важных историй», всего сотрудники поликлиники выдали таким образом свыше сотни повесток пациентам. Несколько врачей, чтобы не участвовать в этом, ушли в незапланированный отпуск.

«Важные истории» поговорили с одним из тех, кому вручили повестку в поликлинике. По его словам, повестку ему выдал сотрудник информационной безопасности больницы. «Он зашел в кабинет к врачу, когда я там сидел, и стал переписывать мои данные с компьютера, мои данные, вы понимаете. Просто нонсенс. Я был в шоке, что вы делаете, прием у врача». Он добавил, что к этому моменту он уже был в военкомате, когда «пришла повестка в дверь», но его не взяли из-за возраста и болезней. «Я ему объяснил, что мне ехать в военкомат очень долго на автобусе, по второму кругу я не поеду. Я там был. Против второго мужика, [которому выдали повестку], вызвали милицию. Я говорю: „Давайте я подожду, объединимся. Пусть придет второй раз военкомат“. Ну и этот гаденыш там работает до сих пор. А люди служат, поехали служить».