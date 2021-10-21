Это тянет на «нобелевку»: «лучший друг белорусских врачей» заявил, что коронавирус может лечить онкологию (видео)

Об этом он сказал в ходе общения с медиками.

Александр Лукашенко заявил, что коронавирус может быть «лекарством» от онкологических заболеваний.

Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

20 октября он посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.

«Я рад, что сегодня поехал в онкологический центр, в вашу больницу. Для себя почерпнул что-то хорошее. Самое лучшее, что не оспаривает мой помощник, COVID не только на данном этапе «придавил» грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили, что-то вот происходит такое. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных COVID нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний», — сказал Лукашенко. // УНИАН