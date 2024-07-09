F-35, Patriot і Abrams: США виділили Польщі два мільярди доларів на закупівлю зброї

Наразі Польща витрачає на оборону чотири відсотки свого ВВП, що є найвищим показником в НАТО.

Сполучені Штати виділили Польщі кредит у розмірі 2 млрд доларів на закупівлю сучасних зразків озброєнь. Про це повідомляє Державний департамент США.

“Польща є вірним союзником США, і ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО”, – йдеться у заяві американського відомства.

Прямі кредити в рамках Foreign Military Financing є інструментом співпраці у сфері безпеки, зарезервованим для деяких з партнерів США. Передбачається, що кредитні кошти посприяють військовій модернізації Польщі, яка є важливим елементом східного флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Польща закупила у США винищувачі п’ятого покоління F-35, зенітні ракетні комплекси Patriot і основні бойові танки Abrams. Також у 2022 році Варшава вирішила придбати близько 500 (!) американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Також Польща активно співпрацює в оборонній сфері з Південною Кореєю: раніше між Варшавою і Сеулом було підписано контракт щодо купівлі легких винищувачів FA-50, танків К2 і самохідних гаубиць К9.

Зазначимо, що Варшава витрачає на оборону чотири відсотки свого ВВП, що є найвищим показником в Північноатлантичному альянсі. // УНІАН