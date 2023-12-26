ФБР розслідує погрози суддям після виключення Трампа з праймериз у Колорадо

Федеральне бюро розслідувань США співпрацює з правоохоронцями штату Колорадо у зв’язку з погрозами на адресу суддів Верховного суду штату, які минулого тижня вирішили дискваліфікувати експрезидента Дональда Трампа з партійних виборів через причетність до штурму Капітолія.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Axios.

“ФБР знає про ситуацію і співпрацює з місцевими правоохоронними органами. Ми будемо активно розслідувати будь-які погрози або застосування насильства з боку тих, хто використовує екстремістські погляди для виправдання своїх дій, незалежно від їхньої мотивації”, – йдеться у заяві офіцера ФБР зі зв’язків з громадськістю Віккі Мігої.

Аналіз, проведений позапартійною дослідницькою некомерційною організацією Advance Democracy, показав “значну агресивну риторику” прихильників Трампа в Інтернеті щодо суддів і демократів після ухваленого рішення.

У публікаціях містилися вимоги розкрити особисту інформацію суддів, а один з користувачів ультраправого протрампівського вебсайту написав: “Усіх клятих щурів в мантіях треба повісити” – очевидно, маючи на увазі суддів.

Минулого тижня Верховний суд штату Колорадо ухвалив безпрецедентне рішення про те, що колишній президент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США у 2024 році.

Тим самим Верховний суд Колорадо підтримав висновки судді першої інстанції про те, що штурм Капітолія США 6 січня був повстанням та що Трамп “брав участь” у цьому повстанні.

В штабі Трампі вже заявили, що швидко подадуть апеляцію на це рішення до Верховного суду Сполучених Штатів, а також паралельний запит на призупинення цього “глибоко недемократичного” рішення.