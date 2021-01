ФБР за информацию о некоторых участниках штурма Капитолия обещает $50 тысяч (фото)

Федеральное бюро расследований объявило в розыск лиц, участвовавших в штурме Капитолия 6 января. Следователи просят общественность помочь установить личности митингующих.

Об этом говорится на сайте ФБР.

Так, опубликовано фото участников штурма здания Конгресса. Некоторые митингующие даже не прикрывали свои лица.

Кроме того, ФБР разыскивает лиц, причастных к закладке взрывных устройств в штаб-квартирах республиканского и демократического национальных комитетов. За информацию об этих лицах и их местонахождении бюро обещает вознаграждение в 50 тысяч долларов.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO

— FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021