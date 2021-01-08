ФБР за информацию о некоторых участниках штурма Капитолия обещает $50 тысяч (фото)

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Федеральное бюро расследований объявило в розыск лиц, участвовавших в штурме Капитолия 6 января. Следователи просят общественность помочь установить личности митингующих.

Об этом говорится на сайте ФБР.

Фото:  Reuters

Сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия Фото:  ReutersВыборыВыборы

Так, опубликовано фото участников штурма здания Конгресса. Некоторые митингующие даже не прикрывали свои лица.

Кроме того, ФБР разыскивает лиц, причастных к закладке взрывных устройств в штаб-квартирах республиканского и демократического национальных комитетов. За информацию об этих лицах и их местонахождении бюро обещает вознаграждение в 50 тысяч долларов.

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