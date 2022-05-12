Фінляндія офіційно оголосила про намір якнайшвидшого вступу до НАТО

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Фінляндія очікує, що членство в Альянсі зміцнить її безпеку та посилить весь блок.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про намір країни подати заявку на вступ до НАТО в найкоротші терміни.

Критична більшість фінських офіцерів підтримують вступ країни до НАТО

На сайті президента Фінляндії оприлюднена їхня спільна заява щодо ухваленого рішення.

«Навесні цього року відбулася важлива дискусія щодо можливого членства Фінляндії в НАТО. Знадобився час, щоб парламент та все суспільство визначили свою позицію щодо цього. Знадобився час для тісних міжнародних контактів з НАТО та країнами-членами, а також зі Швецією», – йдеться у заяві.

Фінляндія вважає, що членство в Альянсі зміцнить її безпеку.

«Після вступу до НАТО Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія повинна невідкладно подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, необхідні для ухвалення цого рішення, будуть швидко ухвалені протягом наступних днів», – йдеться у заяві президента та премʼєр-міністерки.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Посадовці США кажуть, що країни можуть зробити це вже влітку.

Росія в традиційній для себе манері почала залякувати Фінляндію наслідками в разі її приєднання до Альянсу. Зокрема експрезидент РФ Медведєв опублікував допис із залякуваннями щодо збільшення військової присутності Росії в Балтиці, бо вступ Фінляндії і Швеції до НАТО «загрожує Росії». Він написав, що РФ «буде змушена» посилити угруповання сухопутних військ і ППО та розгорнути ВМС в акваторії Фінської затоки. Він також сказав, що «ні про який безʼядерний статус Балтики не йтиметься».

Ще пригрозив підвищенням цін і податків, посиленням напруження уздовж кордонів, «іскандерами» та кораблями з ядерною зброєю «буквально на відстані витягнутої руки від власного дому». // LB.ua

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