Французы требуют оправдать женщину, убившую человека, который был сначала ее отчимом-насильником, а затем мужем и сутенером

Во Франции свыше полумиллиона человек подписали петицию с призывом оправдать женщину, застрелившую человека, который был сначала ее отчимом, а затем мужем и сутенером.

Суд над 40-летней Валери Бако открывается в понедельник в Шалон-сюр-Сен в центральной Франции. Приговор ожидается через неделю, передает BBC. Бако было 12 лет, когда партнер ее матери-алкоголички, 37-летний Даниэль Полетт, также пьяница, впервые изнасиловал ее.

Фото, AFP / Валери Бако (в желтом шарфе) на суде

Полетта отправили в тюрьму, но, выйдя через три года на свободу, он взялся за прежнее. В 17 лет Валери забеременела. Мать выгнала ее и Полетта из дома, и они стали жить вместе. Полетт заставлял жену оказывать сексуальные услуги водителям-дальнобойщикам в принадлежавшем ему микроавтобусе Peugeot, угрожая убить за отказ. Он также вынуждал ее вступать в лесбийские связи и снимал это на видео.

Как установило следствие, Полетт неоднократно бил ее, сломал нос, наводил на нее пистолет, а однажды ударил по голове молотком.

По словам Бако, она жила как в тюрьме. Муж запрещал ей с кем-либо общаться во время выходов из дома и посылал приятелей следить на ней.

Бако родила от Полетта четверых детей. По ее словам, они дважды жаловались на отца жандармам, но те отказывались разговаривать с несовершеннолетними и просили, чтобы мать пришла к ним сама. Один из детей однажды увидел заказанную отцом визитную карточку и спросил у матери, что такое «эскорт-девушка».

Когда Полетт начал заговаривать на темы секса с их дочерью, 14-летней Карлин, Валери Бако решила, что с нее довольно.

13 марта 2016 года, после «сеанса» с очередным клиентом, она убила Даниэля Полетта одним выстрелом в затылок из его же пистолета, хранившегося в машине.

С помощью двух старших детей она спрятала тело, но в октябре 2017 года дело выплыло наружу. Бако призналась в убийстве, и после года в предварительном заключении была отпущена под подписку до суда.

За это время она написала 198-страничную книгу под названием «Все знали», недавно опубликованную издательством Fayard.

«Я должна была положить этому конец», — пишет Бако, добавляя: «Мне все время было страшно».

Бако считает, что заслуживает наказания, но в качестве смягчающего обстоятельства говорит, что ей некуда было уйти, так как она не имела собственных средств к существованию и верила, что Полетт способен убить их детей.

«Она убила, но она не убийца, — заявила в интервью британской газете Guardian адвокат Джанин Бонагунта. — Ее толкнули на это насилие, которому она подвергалась на протяжении 25 лет, и страх, что ее дочь станет следующей».

«Такие женщины беззащитны. Судебная система чересчур медлительна и снисходительна к преступникам», — сказала она агентству Франс пресс.

Те же юристы, Джанин Бонагунта и Натали Томазини, в 2013 году защищали другую женщину, Жаклин Соваж, ставшую национальным символом борьбы с домашним насилием. Муж-алкоголик регулярно избивал ее и детей. После того, как их сын повесился, Жаклин убила семейного тирана. Она получила 10 лет, из которых отбыла три, и была помилована президентом Олландом.

Guardian напоминает, что Франция имеет один из самых высоких уровней фемицида (убийство женщины ее настоящим либо бывшим партнером) в Европе.